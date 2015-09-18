Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франк Де Бур: «Селтик» припарковал перед нами два автобуса»

    Главный тренер «Аякса» Франк де Бур прокомментировал итог матча его команды против «Селтика» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Было очень непросто играть. Перед нами припарковали два автобуса. Быстрый гол "Селтика" стал для нас неожиданностью, мы с большим трудом отыгрались, но все-таки сделали это.

    Обидно, когда ты перехватываешь инициативу, но пропускаешь. После перерыва дела пошли лучше, мы хотели увидеть от игроков больше индивидуальных действий. Эль-Гази оказывал больше давления во втором тайме, чем в первом. Мы ждали, что соперник будет больше фолить, и после красной карточки сыграли хорошо", - считает Де Бур.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 сентября 2015, 13:44

      Один у Челси арендовали?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11