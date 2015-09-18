«Барселона» зимой приобретет футболиста на место Рафиньи

А Туран на что? И если брать, то хотя бы в аренду, что ли. Не хочется, чтобы Рафинья после подобных покупок потерялся.
Руководство «Барселоны» после травмы полузащитника Рафиньи приняло решение приобрести игрока на его место во время зимнего трансферного окна. Бразилец получил повреждение в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который завершился со счетом 1:1 и не сможет выйти на поле до конца нынешнего сезона.
Медицинское обследование выявило, что у Рафиньи повреждена передняя крестообразная связка правого колена, а также задняя капсула коленного сустава.