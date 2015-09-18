«Барселона» зимой приобретет футболиста на место Рафиньи

Руководство «Барселоны» после травмы полузащитника Рафиньи приняло решение приобрести игрока на его место во время зимнего трансферного окна. Бразилец получил повреждение в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который завершился со счетом 1:1 и не сможет выйти на поле до конца нынешнего сезона.

Медицинское обследование выявило, что у Рафиньи повреждена передняя крестообразная связка правого колена, а также задняя капсула коленного сустава.