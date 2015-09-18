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    «Барселона» зимой приобретет футболиста на место Рафиньи

    Руководство «Барселоны» после травмы полузащитника Рафиньи приняло решение приобрести игрока на его место во время зимнего трансферного окна. Бразилец получил повреждение в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», который завершился со счетом 1:1 и не сможет выйти на поле до конца нынешнего сезона.

    Медицинское обследование выявило, что у Рафиньи повреждена передняя крестообразная связка правого колена, а также задняя капсула коленного сустава.

    Источник: Sport.es

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    18.09.2015 09:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 18 сентября 2015, 13:24

      А Туран на что? И если брать, то хотя бы в аренду, что ли. Не хочется, чтобы Рафинья после подобных покупок потерялся.

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 18 сентября 2015, 10:39

      Погбу взять вместо Рафиньи :D

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