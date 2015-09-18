Тихонов: «Пропущенные мячи - индивидуальные ошибки наших футболистов»

Старший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов заявил, что футболисты его команды рассчитывали добиться другого результата в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской "Боруссии" (1:2).

"Конечно, мы расстроены. Обидно так пропускать - пропустили в конце первого тайма, в самом конце матча. Мы потратили много сил. Я понимаю, что "Боруссия" в данный момент посильнее нас, но мы рассчитывали на другой результат. Эти пропущенные мячи - это всего-навсего индивидуальные ошибки наших футболистов.

Мы сделаем выводы, каждую игру можно заносить в актив себе. Но такие ошибки мы не должны совершать, концентрация должна быть до конца, до последних минут", - считает Тихонов.