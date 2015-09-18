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    Тихонов: «Пропущенные мячи - индивидуальные ошибки наших футболистов»

    Старший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов заявил, что футболисты его команды рассчитывали добиться другого результата в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской "Боруссии" (1:2).

    "Конечно, мы расстроены. Обидно так пропускать - пропустили в конце первого тайма, в самом конце матча. Мы потратили много сил. Я понимаю, что "Боруссия" в данный момент посильнее нас, но мы рассчитывали на другой результат. Эти пропущенные мячи - это всего-навсего индивидуальные ошибки наших футболистов.

    Мы сделаем выводы, каждую игру можно заносить в актив себе. Но такие ошибки мы не должны совершать, концентрация должна быть до конца, до последних минут", - считает Тихонов.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2015 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +167

      астраханец 18 сентября 2015, 10:02

      Смолов радует. По ходу все эти стены задели его за живое. Или Лопырева мешала)))

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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 18 сентября 2015, 09:16

      Вот в этом и есть отличие наших команд.не могут играть до конца

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