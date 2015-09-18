Ловчев: «Ничего особенного Дортмунд не показал, «Краснодар» заслуживал ничьей»

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру и результат матча первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором «Краснодар» в гостях уступил дортмундской «Боруссии» (1:2).

"Ожидал увидеть быстрый переход в атаку, много ударов, напор, скорости и, конечно, мощь, которой славится немецкий футбол.Матч мне напомнил игру российского чемпионата, когда у одной команды удаляют игрока и она играет 10 на 11. И соперник часто просто не понимает, что делать. Обычная картина – Дортмунд от своей штрафной до чужой катит мяч, а там просто упирается в стену. Часто так получалось, что первый встречающий атаку соперника игрок находился не то, что на чужой половине, он был в 10 метрах от своей штрафной! Мне думается, что Дортмунд был немного шокирован игрой соперника.

Европа играет в другой футбол. «Краснодар» катал мяч, медленно переходя на другую половину поля. Мне кажется, в Европе просто незнакомы с таким футболом – так играет разве что Испания. Немцы играют в совершенно другой футбол, когда главная задача – быстро доставить мяч к чужим воротам, когда упор на силу и физподготовку, а не на технику. А тут получилось, что краснодарцы обратили соперника в нашу веру – замедлили игру, упростили ее. Но все равно высокое исполнительское мастерство сказалось. Устал в концовке «Краснодар», потерял концентрацию, защитников в штрафной было много, но все равно пропустили.

Ничего особенного Дортмунд не показал. Все решило исполнительское мастерство и, напротив, ошибки обороны гостей. Жаль, что так вышло. «Краснодар» заслуживал ничьей. Да, он играл в несвойственный себе футбол, но это не было так, что только отбивались" - считает Ловчев.