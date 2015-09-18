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    Чалый: «Жалко футболистов, потративших много сил»

    Исполняющий обязанности главного тренера казанского "Рубина" Валерий Чалый выразил сожаление, что его команда не смогла добиться положительного результата в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Сьона» (1:2).

    "Матч состоял из двух таймов: первый был неудачным для нас по многим футбольным показателям, второй был более продуктивным, что вылилось в забитый мяч и те моменты, которые нам удалось создать, но и соперник играл тоже неплохо.
    Второй тайм был более продуктивным потому что, поговорив об ошибках, игроки их подкорректировали. Он был интересным для болельщиков. Жалко футболистов, потому что они потратили столько сил, а результат отрицательный", - сказа Чалый.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.09.2015 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 18 сентября 2015, 18:16

      Не боись Валера , все ещё впереди. Казань верит в вас.

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