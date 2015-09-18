Чалый: «Жалко футболистов, потративших много сил»

Исполняющий обязанности главного тренера казанского "Рубина" Валерий Чалый выразил сожаление, что его команда не смогла добиться положительного результата в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Сьона» (1:2).

"Матч состоял из двух таймов: первый был неудачным для нас по многим футбольным показателям, второй был более продуктивным, что вылилось в забитый мяч и те моменты, которые нам удалось создать, но и соперник играл тоже неплохо.

Второй тайм был более продуктивным потому что, поговорив об ошибках, игроки их подкорректировали. Он был интересным для болельщиков. Жалко футболистов, потому что они потратили столько сил, а результат отрицательный", - сказа Чалый.