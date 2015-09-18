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    Шишкин: «Первая игра очень важна, но впереди еще матчи»

    Защитник "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Спортинга" (3:1). По его мнению, железнодорожники действовали грамотно и уверенно.

    "Сейчас эмоции переполняют, поэтому какие-то выводы делать тяжело. Нам удался хороший старт, тем более на выезде и с таким соперником. Конечно, первая игра очень важна, но впереди еще матчи. Мы готовились к "Спортингу", знали, как играть - на контратаках, что у нас и получилось. Мы достаточно уверенно действовали в матче, что очень радует", - сказал Шишкин.

    Источник: Р-Спорт

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    18.09.2015 07:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 18 сентября 2015, 09:38

      Молодцы!!! И нас радует,что получилось!!!

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