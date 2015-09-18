Шишкин: «Первая игра очень важна, но впереди еще матчи»

Защитник "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Спортинга" (3:1). По его мнению, железнодорожники действовали грамотно и уверенно.

"Сейчас эмоции переполняют, поэтому какие-то выводы делать тяжело. Нам удался хороший старт, тем более на выезде и с таким соперником. Конечно, первая игра очень важна, но впереди еще матчи. Мы готовились к "Спортингу", знали, как играть - на контратаках, что у нас и получилось. Мы достаточно уверенно действовали в матче, что очень радует", - сказал Шишкин.