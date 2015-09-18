Тренер «Сьона»: «Благодарен ребятам, что нашли в себе силы вырвать победу»

Главный тренер швейцарского "Сьона" Дидье Толо выразил благодарность своим футболистам, которые проявили самоотдачу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против "Рубина" (2:1).

«Игра получилась очень непростой, матч разделился на два отрезка. Я благодарен своим ребятам за самоотдачу и проделанную работу. Первый тайм прошел просто отлично, мы создавали моменты, хорошо работали.

Начало второго отрезка игра осталось за "Рубином", гости поменяли игру и стали больше атаковать, и мне также пришлось делать перестановки на поле. Я благодарен ребятам, что они нашли в себе силы и вырвали победу", - добавил Толо.