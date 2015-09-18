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    Баскаков: «При Толстых в РФС была Бастилия»

    Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков, работавший в судейском департаменте при Роберто Розетти, рассказал о причинах ухода из РФС.

    – В судейском департаменте вы были заместителем Розетти. Почему ушли?

    – Президентом РФС стал Толстых, и через полтора месяца я написал заявление. Работать с этим человеком невыносимо. Сейчас читаю про ордынский период Руси, монгольское иго. Много цитат Чингисхана. Он говорил: "Власть стоит на двух ногах – строгость и справедливость. Если одна нога короче другой, долго не удержишься". Вот это – про Николая Александровича.

    – У вас и прежде были сложные отношения?

    – Наоборот! Ни единого конфликта! А тут изо дня в день слышу: "Нет ли желания расстаться?" Очень скоро желание появилось. Но увидев мое заявление, Толстых внезапно раскричался: "Да я тебя сгною, жизни не дам, о тебе скоро забудут!"

    – Ответили?

    – Молча развернулся и вышел. Сегодня могу Николая Александровича поблагодарить. Многое в жизни переосмыслил, пообщавшись с Толстых. Хоть я по натуре и добрый человек, ловил себя на мысли, что иногда ничем от него не отличаюсь. Так с людьми нельзя. Зайдите завтра в РФС!

    – Что обнаружим?

    – Открыты настежь все двери. Улыбки, музыка. А что было? Бастилия! Окна задраены, тишина, как в покойницкой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2015 06:33
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