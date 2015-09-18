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    Силкин: «Рубин» сравнял счет, но ощущение тревоги не покидало»

    Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал поражение "Рубина" в матче первого тура группового турнира Лиги Европы от "Сьона" (1:2). Специалист считает, что игра казанцев не оставила ощущения цельности.

    "Любое поражение неприятно. Но игра казанцев не оставила ощущения цельности. Первый тайм им вообще не удался: было много брака, до чужих ворот с мячом доходить удавалось крайне редко. Бился изо всех сил ветеран Гекдениз, но он нуждается в поддержке, а ее до перерыва, по сути, не было.

    После перерыва "Рубин" словно пробудился от спячки. Неужели для того, чтобы начать играть по-настоящему, нужно было обязательно загнать себя в угол? Сравняли счет, но ощущение тревоги не покидало. В итоге не удержали ничью – и опять голу предшествовала серия ошибок. Набиуллин на краю в этом эпизоде действовал нерешительно, позволил оппоненту обыграть себя и пройти в лицевую", - сказал Силкин .

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2015 06:23
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