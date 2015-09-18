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    «Стяуа» может лишиться всех титулов, завоеванных до 1997 года

    «Стяуа» рискует лишиться всех трофеев, выигранных командой до 1997 года. Министерство обороны Румынии давно судится с ФК «Стяуа» в связи с длительным незаконным использованием этой командой армейской символики.

    На протяжении пятидесяти лет «Стяуа» являлся армейским клубом. В 1998 году клуб стал частным, но власти страны позволили команде сохранить свое наименование и символику

    Теперь ФК «Стяуа» и спортивному армейскому обществу предстоит разобраться с тем, кому будут принадлежать ранее завоеванные титулы.

    «Стяуа» до 1997 года 18 раз выиграл чемпионат Румынии и Кубкок страны, а также завоевал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Guardian.com

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    18.09.2015 06:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 сентября 2015, 10:03

      странные разборки, какую пользу получит спортивное армейское общество, если решат, что это их победы? Поставят себе какие-то награды, на которых будет написано "Стяуа - чемпион"? По факту их выигрывал Стяуа, а кому принадлежал клуб - это уже другая история. Это все равно что Абрамович продаст Челси, и все трофеи клуба за время владения заберет себе, а Челси их лишится))

      0
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 18 сентября 2015, 08:30

      1997 году выиграл лигу чемпионов? аффтор жёёёёт!!!

      -2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > talgatnurzhanov2006 18 сентября 2015, 09:16

      Написано "ДО 1997 года".

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > talgatnurzhanov2006 18 сентября 2015, 10:00

      Стяуа выиграл ЛЧ в 1986 году

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Hala Madrid 18 сентября 2015, 10:05

      Дети же. Не перечитывают написанное, не включают логику. 18 чемпионств его же не смутило

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Petrak86 18 сентября 2015, 10:06

      Лишь бы написать,а прочитать внимательно не можем!

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