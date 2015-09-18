«Стяуа» может лишиться всех титулов, завоеванных до 1997 года

«Стяуа» рискует лишиться всех трофеев, выигранных командой до 1997 года. Министерство обороны Румынии давно судится с ФК «Стяуа» в связи с длительным незаконным использованием этой командой армейской символики.

На протяжении пятидесяти лет «Стяуа» являлся армейским клубом. В 1998 году клуб стал частным, но власти страны позволили команде сохранить свое наименование и символику

Теперь ФК «Стяуа» и спортивному армейскому обществу предстоит разобраться с тем, кому будут принадлежать ранее завоеванные титулы.

«Стяуа» до 1997 года 18 раз выиграл чемпионат Румынии и Кубкок страны, а также завоевал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.