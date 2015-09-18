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    Маркевич: «Мы взяли очко, а игра забывается»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал матч с «Лацио» (1:1) в рамках группового этапа Лиги Европы. Украинцы сумели вырвать ничью в добавленное время.

    «В первом тайме мы проиграли борьбу в центре поля. «Лацио» играл агрессивно и не давал нам играть так, как хотелось бы. Второй тайм был намного лучше, потому что вышли игроки более созидательного плана. Ясно, что было непросто, ведь «Лацио» построил игру тактически грамотно. У нас не все получалось. Но мы взяли очко, а игра, как говорят, забывается. Тем более, вторая пара тоже сыграла вничью, так что все впереди», - уверен Маркевич.

    Источник: ФК «Днепр»

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    18.09.2015 02:02
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