Маркевич: «Мы взяли очко, а игра забывается»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал матч с «Лацио» (1:1) в рамках группового этапа Лиги Европы. Украинцы сумели вырвать ничью в добавленное время.

«В первом тайме мы проиграли борьбу в центре поля. «Лацио» играл агрессивно и не давал нам играть так, как хотелось бы. Второй тайм был намного лучше, потому что вышли игроки более созидательного плана. Ясно, что было непросто, ведь «Лацио» построил игру тактически грамотно. У нас не все получалось. Но мы взяли очко, а игра, как говорят, забывается. Тем более, вторая пара тоже сыграла вничью, так что все впереди», - уверен Маркевич.