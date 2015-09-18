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    Лига Европы. «Атлетик» дома обыграл «Аугсбург», АЗ оказался слабее «Партизана»

    «Атлетик» одержал волевую победу над «Аугсбургом». Пропустив на старте встречи от Алтынтопа, баски во втором тайме ответили двумя голами Адуриса и мячом Сусаеты.

    В другом матче этой группы «Партизан» переиграл АЗ из Алкмаара со счетом 3:2. У хозяев дважды отличился Умару, еще один гол на счету Живковича. За голландцев забивали ван дер Линден и Хенриксен.

    Лига Европы. Группа L

    Атлетик (Испания) – Аугсбург (Германия) 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алтынтоп, 15; 1:1 – Адурис, 55; 2:1 - Адурис, 66; 3:1 – Сусаета, 3:1.

    Партизан (Сербия) – АЗ (Голландия) 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Умару, 11; 1:1 – ван дер Линден; 2:1 – Умару; 3:1 – Живкович; 3:2 – Хенриксен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 00:58
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