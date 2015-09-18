Лига Европы. «Монако» добыл ничью в матче с «Андерлехтом», «Тоттенхэм» переиграл «Карабах»

Бельгийский «Андерлехт» в концовке матча против «Монако» упустил победу – 1:1. У хозяев забил Жилле, за монегасков отличился Траоре.

В другом матче этой группы «Тоттенхэм», пропустив на старте игры от «Карабаха», затем трижды огорчил гостей. За "Карабах" с пенальти отличился Алмейда, у лондонцев дубль на счету Хонг-Мин Сона, и еще один мяч провел Ламела.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур

Андерлехт (Бельгия) – Монако (Франция) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жилле, 11; 1:1 – Траоре, 85.

Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан) 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Алмейда, 7; 1:1 – Сон, 28; 2:1 – Сон, 30; 3:1 – Ламела, 86.