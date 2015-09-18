Лига Европы. «Днепр» сыграл вничью с «Лацио», «Сент-Этьен» и «Русенборг» взяли по одному очку

Днепропетровский «Днепр» в добавленное время сумел сравнять счет в поединке с «Лацио». У итальянцев отличился Милинкович, за «Днепр» забил Селезнев.

В другом матче этой группы «Сент-Этьен» и «Русенборг» также сыграли вничью. В составе французского клуба отличились Берич и Ру, у «Русенборга» голоы на свой счет записали Миккельсен и Свенссон.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур

Днепр (Украина) – Лацио (Италия) 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Милинкович, 34; 1:1 - Селезнев, 90

Сент-Этьен (Франция) – Русенборг (Норвегия) 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Берич, 4; 1:1 – Миккельсен, 16; 1:2 – Свенссон, 79; 2:2 – Ру, 87.