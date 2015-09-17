Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Локомотив» одержал гостевую победу над «Спортингом»

    Московский «Локомотив» обыграл на выезде «Спортинг» со счетом 1:3. Дубль на счету Самедова, еще один гол забил Ниассе. У хозяев отличился Монтеро.

    Напомним, что в группе H также выступают "Шкендербеу" и "Бешикташ".

    Лига Европы. Группа H. 1-й тур

    Спортинг (Португалия) – Локомотив (Россия) 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Самедов, 11; 1:1 – Монтеро, 50; 1:2 – Самедов, 55; 1:3 – Ниассе, 65.

    Спортинг: Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Перейра, Фигейреду, Аквилани (Мартинш, 70), Силва, Мартиньш, Монтеро (Слимани, 62), Гутьеррес, Манэ (Руис, 63).

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Михалик, 85), Ндинга, Фернандеш (Коломейцев, 80), Самедов, Майкон (Григорьев, 81), Ниассе.

    Предупреждения: Фигейреду, 29; Денисов, 61; Тарасов, 74; Гильерме, 90+1; Гутьеррес, 90+2.

    Судья: Роберт Шергенхофер

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ермакк 21 сентября 2015, 21:12

      Согласен, жду таких-же побед от всех семи наших команд в Евро кубках!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 18 сентября 2015, 18:45

      Молодцы удачи всем нашим клубам в еврокубках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 сентября 2015, 09:55

      молодцы! Честно не ожидал побед вообще в первом туре ЛЕ, думал, максимум Рубин вничью скатает, т.к. Дортмунд и Спортинг очень сильны соперники. Ну в домашних матчах теперь ждем побед от всех 5 команд в еврокубках!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Эрзя 18 сентября 2015, 08:20

      красавы, у Жезуша теперь глаз будет дергаться при одном упоминании о российских клубах)))сначала цска его обидел теперь еще и локо))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Эрзя 18 сентября 2015, 11:22

      Начал Зенит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > KosSidFCZP 22 сентября 2015, 12:38

      Твой Зенит-ДЕРЬМО и всегда им был!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 18 сентября 2015, 08:00

      Отлично! Мои поздравления!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 18 сентября 2015, 07:48

      Порадовали!!! Ньясс и Санька - лучшие!!! Так держать!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Believe26 18 сентября 2015, 07:37

      Красавцы! С победой болельщиков Локомотива!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Believe26 18 сентября 2015, 11:45

      Спасибо, Вам тоже удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 18 сентября 2015, 05:34

      Локо был лучший на этой неделе =) однако не зря ЛВС не взял никого в сборную парни отдохнули и разозлились +))))) Самедов красавчик )))))))) не удивлюсь если в следующей игре сборной выйдет вместо Шатова =)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 18 сентября 2015, 02:39

      неожиданно приятно. и так держать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Scar 18 сентября 2015, 02:36

      Отлично! :) Я очень рад такому дебюту Локо в ЛЕ в этом году. Молодцы парни!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11