Кононов: «Я аплодирую всей команде»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от дортмундской «Боруссии» (2:1). Игра немцев не стала для него неожиданностью.

«Мы ожидали такой игры от «Боруссии», мощной, с давлением. Мы сами хотели так же играть, но в большинстве моментов «Боруссия» превосходила нас и в давлении, и в атаках», - сказал Кононов.

Несмотря на неудачный исход, наставник похвалил своих подопечных.

«Нам удавались определенные моменты в этой игре - владение мячом, например, атаки. Матч играется до финального свистка, нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть вничью. Я не хочу комментировать игру определенных футболистов нашей команды. Я аплодирую всей команде, всем нашим игрокам».