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    Лига Европы. «Наполи» разгромил «Брюгге», «Легия» оказалась слабее «Мидтьюлланда»

    «Наполи» крупно обыграл «Брюгге» благодаря дублям Кальехона и Мертенса, а также голу Хамшика.

    Еще одна встреча в этой группе принесла три очка датскому «Мидтьюлланду», который с минимальным счетом обыграл «Легию» - автогол на счету Кухарчика.

    Лига Европы. Группа D. 1-й тур

    Наполи (Италия) – Брюгге (Бельгия) 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кальехон, 5; 2:0 – Мертенс, 19; 3:0 – Мертенс, 25; 4:0 – Хамшик, 53; 5:0 – Кальехон, 77.

    Мидтьюлланд (Дания) – Легия (Польша) 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кухарчик (в свои ворота), 60.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 22:35
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