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    Лига Европы. «Краснодар» уступил «Боруссии» Д

    "Краснодар" проиграл в гостевом матче против дортмунской "Боруссии". Счет в этой встрече открыл Мамаев, а в составе хозяев отличились Гинтер и Пак Чжу-Ху, забивший в добавленное время.

    Напомним, что в группе С также выступают "Габала" и ПАОК.

    Лига Европы. Группа C. 1-й тур

    Боруссия Д (Германия) - Краснодар (Россия) 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы:0:1 – Мамаев, 11; 1:1 – Гинтер, 45; 2:1 - Пак Чжу-Ху, 90+1

    Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Сократис, Хуммельс, Шмельцер (Кагава, 46), Гюндоган, Парк, Кастро (Вайгль, 60), Янузай, Мхитарян, Обамеянг (Рамос, 70).

    Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Страндберг, Каборе (Газинский, 69), Ахмедов, Мамаев (Ари, 80), Перейра (Лаборде, 59), Смолов.

    Предупреждения: Каборе, 8; Енджейчик, 18; Лаборде, 72; Кагава, 79; Гюндоган, 85.

    Судья: Лиран Лиани

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 21:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 26 сентября 2015, 13:26

      габала не слаба запомните...

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 сентября 2015, 09:57

      Если такую игру покажут и в остальных 5 матчах группового этапа ЛЕ - запросто можно брать 13-15 очков и выходить в плей-офф

      1
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      Рейтинг: +40

      amg063 18 сентября 2015, 09:21

      Красавцы, зря Лаборде выпустили только.

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 18 сентября 2015, 08:56

      почти выстояли!!!!

      игру показали добротную!!!! удачи Краснодару!!!

      1
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      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 18 сентября 2015, 07:25

      Спасибо за игру. Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 сентября 2015, 05:37

      Ну как можно было за 2 минуты до конца пропустить такой нелепейший гол =(

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      Рейтинг: +459

      sour12 18 сентября 2015, 05:36

      играли то лучше БВБ наверно не хватило опыта такого рода матчей.

      0
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 17 сентября 2015, 22:58

      все нормально!это только 1 игра,ещё и какая.

      1
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      Рейтинг: +72

      HardPony 17 сентября 2015, 22:56

      обидно. Мамаев хорош сново

      2
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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 17 сентября 2015, 22:45

      Молодцы!бились как могли.так не стыдно проиграть.когда матч смотрел и пошло добавленное время почему то возникла мысль,что Боруссия забьет.может потому что эта команда играет до свистка.вспомнил малагу

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > fenomen1983 18 сентября 2015, 09:56

      да, с Малагой тогда прям триллер был...

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