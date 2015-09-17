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    Лига Европы. «Сьон» обыграл «Рубин»

    Казанский "Рубин" уступил швейцарскому "Сьону" в матче Лиги Европы. У хозяев дублем отличился Конате, а за гостей забил Канунников.

    Напомним, что в группе B играют также "Бордо" и "Ливерпуль".

    Лига Европы. Группа B. 1-й тур

    Сьон (Швейцария) - Рубин (Россия) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Конате, 11; 1:1 - Канунников, 65; 2:1 - Каноте, 82.

    Сьон: Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа (Муджанги-Биа, 67), Конате (Ндойе, 90)

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов (Оздоев, 46), Эдуардо (Дядюн, 90+2), Карадениз (Девич, 86), Канунников, Портнягин.

    Предупреждения: Салатич, 16; Кузьмин, 30; Благо, 76; Куасси, 79.

    Судья: Андреас Экберг

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 21:51
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 18 сентября 2015, 05:20

      Рубин конечно разобран, но это всего лишь первый матч...ждём других результатов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 18 сентября 2015, 00:33

      С такими результатами и на третье не стоит надеяться

      -1
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      ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > AlexKane 18 сентября 2015, 00:40

      Этот матч был простым доказательством что матч против локо они не выграли а матч проиграл Локо . Нулевая команда

      1
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    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 18 сентября 2015, 00:16

      Что и требовалось доказать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 17 сентября 2015, 22:37

      Верим в Рубин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 17 сентября 2015, 22:19

      Год-два, и Ростов будет в ЛЕ стабильно играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Losharik 17 сентября 2015, 21:54

      Просто позорище!
      Краснодар красавчики,хоть и проиграли,играли достойно!А Рубин...без слов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12310

      Вомбат 17 сентября 2015, 21:54

      Краснодар с такой игрой за выход из группы еще поборется. А такому Рубину в Европе делать нечего.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11

      zullluz > Вомбат 17 сентября 2015, 22:00

      Чё совсем мёртвые?

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл > Вомбат 17 сентября 2015, 22:37

      А че хотели всех разогнали

      0
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