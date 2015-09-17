Вальке участвовал в незаконной продаже билетов на ЧМ-2014

Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке участвовал в незаконных схемах реализации билетов на игры чемпионата мира 2014 года.

Сообщается, что Вальке сохранил половину прибыли от продажи билетов, наценка на которые составляла 200%. Такая схема позволила ему заработать два миллиона евро.

Обвинения озвучил владелец компании JB Marketing Бенни Алон. Эта компания занимается реализацией билетов на чемпионаты мира с 1990 года. Кроме того, Алон заявил, что более восьми тысяч билетов на ЧМ-2014 исчезли.

Напомним, что Вальке является одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Его подозревают в даче взятки при выборе страны-хозяйки ЧМ-2010.