Флоренци: «Увидев, что мяч в воротах, я растерялся»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал гол с центра поля, который он забил в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

«Думаю, мяч летел четыре-пять секунд, но мне казалось, что он летит четыре-пять минут, а то и целую вечность. Увидев, что он в воротах, я растерялся и даже не знал, как мне праздновать гол. Я закрыл лицо руками, осознав, что забил гол, который никогда не забуду», - рассказал Флоренци.