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    Флоренци: «Увидев, что мяч в воротах, я растерялся»

    Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал гол с центра поля, который он забил в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1).

    «Думаю, мяч летел четыре-пять секунд, но мне казалось, что он летит четыре-пять минут, а то и целую вечность. Увидев, что он в воротах, я растерялся и даже не знал, как мне праздновать гол. Я закрыл лицо руками, осознав, что забил гол, который никогда не забуду», - рассказал Флоренци.

    Источник: УЕФА

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    17.09.2015 19:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 17 сентября 2015, 22:53

      Алессандро,ты мне все настроение обосрал вчера)
      Но гол конечно надолго запомнят.хотя мне голы зенита больше понравились

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 сентября 2015, 21:25

      Я сам был в шоке несколько секунд =)

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