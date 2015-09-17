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    «Сьон» - «Рубин»: стартовые составы

    Стали известны составы «Сьона» и «Рубина», в которых команды начнут матч Лиги Европы.

    «Сьон»: Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа, Конате.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 17 сентября 2015, 21:51

      Любопытно, что Рубин до сих пор выше ЦСКА в таблице коэффициентов УЕФА:
      34 FC Rubin Kazan 9.950 19.950 13.083 1.93
      3 0.740 45.656
      36 PFC CSKA Moskva 17.950 3.450 8.083 9.93
      3 4.740 44.156

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