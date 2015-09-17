«Сьон» - «Рубин»: стартовые составы

Любопытно, что Рубин до сих пор выше ЦСКА в таблице коэффициентов УЕФА:
34 FC Rubin Kazan 9.950 19.950 13.083 1.93
3 0.740 45.656
36 PFC CSKA Moskva 17.950 3.450 8.083 9.93
3 4.740 44.156
Стали известны составы «Сьона» и «Рубина», в которых команды начнут матч Лиги Европы.
«Сьон»: Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа, Конате.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.