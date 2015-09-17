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    Булыкин: «Локомотиву» нужно действовать первым номером»

    Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за «Локомотив», поделился своим мнением о предстоящем матче «Спортинга» против «Локомотива».

    «Игра будет сложной, простых соперников сейчас нет. «Локомотиву» нужно действовать первым номером, если они хотят добиться положительного результата. Нужно хорошо начать игру и не расслабляться на протяжении всего матча, потому что мы видели, что было во встрече «Зенита» с «Валенсией». Такие расслабления чреваты».

    «Спортинг» у себя дома сразу побежит в атаку и здесь «Локомотиву» главное сдержать этот натиск и желательно ответить чем-то острым, чтобы соперник понял, что просто так у него ничего не получится. Москвичам нужно обязательно контратаковать, чтобы футболисты «Спортинга» знали, что очень опасно бежать вперед, не думая об обороне».

    Источник: Eurofootball

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    17.09.2015 18:36
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