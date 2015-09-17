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    Ташуев: «Нынешний состав «Кубани» меня устраивает»

    Новый главный тренер краснодарской «Кубани» Сергей Ташуев поделился своими соображениями о составе и игроках команды, с которыми ему придется работать.

    «Меня представили команде, многих ребят я знаю - с Беленовым и Куликом я работал, когда они были еще молодыми. Пока не знаю кондиций игроков, через час проведу первую тренировку, теперь это моя команда, а для меня мои игроки всегда самые лучшие. О покупках в будущее трансферное окно мы пока не говорили с руководством, но усиливаться и искать игроков нам нужно - это нормальное явление. Но нынешний состав на данный момент меня устраивает», - рассказал специалист.

    Источник: Р-Спорт

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    17.09.2015 18:27
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