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    Бут: «Боруссия» - фаворит»

    Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут уверен, что «Краснодару» будет крайне тяжело играть против немцев.

    «Я считаю, что фаворит в сегодняшнем матче «Боруссия» (Дортмунд). Если в прошлом сезоне у нее и были какие-то спады, то сейчас старт нового чемпионата Бундеслиги показал, что команда находится в полном порядке. В четырех играх она одержала четыре победы», сказал Бут.

    Позавчера я делал прогноз на матч «Вольфсбург» – ЦСКА и сказал, что немецкая команда победит со счетом 2:0. Почти угадал!. Получилось 1:0. А здесь, я думаю, «Боруссия» наверное, выиграет 3:0. Хотя я и живу в Краснодарском крае. От Новороссийска до Краснодара 140 километров. Вроде хочется поболеть и за «Краснодар», но больше все-таки буду симпатизировать «Боруссии», поскольку провел в ней много времени, уехав туда в 20 лет».

    Источник: Eurofootball

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    17.09.2015 18:24
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