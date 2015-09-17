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    Каборе: «Для меня не важно, против кого играть»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе дал свой комментарий относительно соперника «быков» в первом туре группового этапа Лиги Европы дортмундской «Боруссии».

    «Для меня не важно, против кого играть. Этот матч станет хорошей проверкой нашего уровня. Побиться с такой командой, как «Боруссия», приятно. Конечно, я жду хорошей игры и положительного результата. Я уже выходил против «Боруссии» в Лиге чемпионов за «Марсель». Тогда дома мы выиграли со счетом 3:0. Верю, что и предстоящая игра закончится для нас положительно», - отметил Каборе.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.09.2015 18:07
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