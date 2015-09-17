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    Халк снова получил вызов в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился с заявкой национальной команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии. Отметим, что вызов в сборную «селесао» получил нападающий питерского «Зенита» Халк. Нападающий «Барселоны» Неймар отсутсвует в заявке из-за дисквалификации за удаление в матче Кубка Америки против Колумбии.

    Вратари: Джефферсон ("Ботафого"), Марсело Гроэ ("Гремио"), Алиссон ("Интернасионал").

    Защитники: Давид Луиз, Маркиньос (оба - "ПСЖ"), Миранда («Интер»), Филипе Луис ("Атлетико"), Фабиньо ("Монако"), Рафинья ("Бавария"), Марсело ("Реал"), Жил ("Коринтианс").

    Полузащитники: Луиз Густаво ("Вольфсбург"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Элиас ("Коринтианс"), Ренато Аугусто ("Коринтианс"), Дуглас Коста ("Бавария"), Лукас Лима ("Сантос"), Лукас Моура ("ПСЖ"), Оскар, Виллиан (оба – «Челси»), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль").

    Нападающие: Халк («Зенит»), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").


    Сборная Бразилии сыграет с Чили 9 октября на выезде, и примет дома Венесуэлу 14 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      HardPony 17 сентября 2015, 20:49

      Давно пора. Хороший футболист. Еще когда цска-порту было в лч,возжелал что бы цска его купили. Но бомжи дальновиднее были и денежнее

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 17 сентября 2015, 19:34

      В последних товарищеских матчах за сборную отличился два раза. Вчера пушку дважды знатно разрядил. Было бы странно, если бы не вызвали.
      Но в прошлом году ситуация действительно была странной, вроде выбыл на месяц или больше, аккурат перед матчами сборной, но сразу после них врачи на ноги поставили.

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 сентября 2015, 18:30

      Без Неймара сборной Бразилии будет очень тяжело, зато у Халка будет возможность показать себя во всей силе.

      -1
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      Рейтинг: +9

      болел_ЦСКА 17 сентября 2015, 18:21

      xalk > neymar

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