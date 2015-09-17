Халк снова получил вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился с заявкой национальной команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии. Отметим, что вызов в сборную «селесао» получил нападающий питерского «Зенита» Халк. Нападающий «Барселоны» Неймар отсутсвует в заявке из-за дисквалификации за удаление в матче Кубка Америки против Колумбии.

Вратари: Джефферсон ("Ботафого"), Марсело Гроэ ("Гремио"), Алиссон ("Интернасионал").

Защитники: Давид Луиз, Маркиньос (оба - "ПСЖ"), Миранда («Интер»), Филипе Луис ("Атлетико"), Фабиньо ("Монако"), Рафинья ("Бавария"), Марсело ("Реал"), Жил ("Коринтианс").

Полузащитники: Луиз Густаво ("Вольфсбург"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Элиас ("Коринтианс"), Ренато Аугусто ("Коринтианс"), Дуглас Коста ("Бавария"), Лукас Лима ("Сантос"), Лукас Моура ("ПСЖ"), Оскар, Виллиан (оба – «Челси»), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль").

Нападающие: Халк («Зенит»), Роберто Фирмино ("Ливерпуль").



Сборная Бразилии сыграет с Чили 9 октября на выезде, и примет дома Венесуэлу 14 октября.