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    Кан встал на защиту Тер Штегена

    Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прокомментировал гол, пропущенный голкипером «Барселоны» Марком-Андре Тер Штегеном в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Если вы меня спросите была ли это вратарская ошибка, я так не думаю. Занимать позицию, высоко выдвигаясь от ворот, часть его игры, и это то, чего требуют от голкиперов сейчас. Это имеет свои преимущества, урезает атакующие возможности соперника, но при этом есть и определенные риски, с которыми нужно считаться.

    В мое время так играл только Йенс Леманн, и он привлекал внимание. Теперь этот стиль широко распространен», - сказал Кан.

    Источник: Football Espana

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    17.09.2015 17:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      HardPony 17 сентября 2015, 20:55

      все равно отличный кипер

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 сентября 2015, 18:40

      Там вообще мяч безумно залетел, да и не один вратарь не стоит во вратарской или на линии когда мяч в центре поля находится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 17 сентября 2015, 17:50

      энрике сказал, что это было требованием к игре штегена, какие еще вопросы могут быть. бывает, залетает подобные. 1%, не более

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 сентября 2015, 17:40

      сам ШАО КАН!

      0
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