Видеотрансляция матча «Бордо» - «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

Французский «Бордо» переживает сейчас не самые свои лучшие времена. Команда тяжело стартовала в национальном первенстве, а в квалификации Лиги Европы с заметными сложностями прошла казахстанский «Кайрат». Однако ничья, вырванная жирондинцами в прошлом туре чемпионата Франции на поле у «ПСЖ», может дать нужный заряд эмоций перед стартом в еврокубках. «Ливерпуль» неоднозначно начал сезон. Команда Брендана Роджерса серьезно укрепилась летом, в первых турах английской Премьер-лиги дала результат, но последние две игры сложились для мерсисайдсев крайне неудачно, в обеих красные пропустили три мяча и потерпели поражение.

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Начало матча в 20:00, не пропустите!