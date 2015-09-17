Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Бордо» - «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

    Французский «Бордо» переживает сейчас не самые свои лучшие времена. Команда тяжело стартовала в национальном первенстве, а в квалификации Лиги Европы с заметными сложностями прошла казахстанский «Кайрат». Однако ничья, вырванная жирондинцами в прошлом туре чемпионата Франции на поле у «ПСЖ», может дать нужный заряд эмоций перед стартом в еврокубках. «Ливерпуль» неоднозначно начал сезон. Команда Брендана Роджерса серьезно укрепилась летом, в первых турах английской Премьер-лиги дала результат, но последние две игры сложились для мерсисайдсев крайне неудачно, в обеих красные пропустили три мяча и потерпели поражение.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11