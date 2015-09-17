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    Бэйл выбыл из строя на неопределенный срок

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил травму камбаловидной мышцы левой ноги. Это стало известно после медицинского обследования, которое валлиец прошел сегодня. Сообщается, что пока врачи затрудняются сказать, сколько понадобится времени на восстановление игрока.

    Напомним, Бэйл получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера», который «Реал» выиграл со счетом (4:0).

    Источник: ФК «Реал»

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    17.09.2015 14:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 сентября 2015, 17:14

      Как его Реал еще не продал? Хотя за те деньги, что его купили вряд ли они его вообще когда-нибудь продадут.

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 17 сентября 2015, 15:58

      Черышеву надо уходить. даже в матче с Шахтером вместо Бэйла выпустили Ковачевича

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