Бэйл выбыл из строя на неопределенный срок

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил травму камбаловидной мышцы левой ноги. Это стало известно после медицинского обследования, которое валлиец прошел сегодня. Сообщается, что пока врачи затрудняются сказать, сколько понадобится времени на восстановление игрока.

Напомним, Бэйл получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера», который «Реал» выиграл со счетом (4:0).