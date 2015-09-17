Моуринью: «Я остаюсь лучшим тренером вне зависимости от того, выигрываем мы или нет»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посетовал на несправедливую критику в свой адрес.

«Есть некоторые люди, которые не ценят успех. Статус Уэйна Руни приравняли к катастрофическому, затем, когда он побил рекорд сборной Англии, он внезапно стал лучшим игроком в истории английского футбола. Руни остается фантастическим игроком, даже когда он не забивает.

Я же остаюсь фантастическим тренером, когда я выигрываю матчи, и когда проигрываю тоже. Тебя все время оценивают то хорошо, то плохо, но такого не может быть. Эксперты и критики получают большие деньги не за то, чтобы говорить очевидные вещи. Они должны демонстрировать гениальный анализ ситуации, иначе они не заслуживают тех денег, что получают», - заявил Моуринью.

