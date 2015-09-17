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    Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» - «Карабах» – на «Бомбардире»

    Дела английских клубов в еврокубках с каждым годом все хуже и хуже. А к Лиге Европы, как второстепенному турниру, у некоторых и отношение не всегда бывает подобающим. Сможет ли лондонский «Тоттенхэм» подойти в оптимальной готовности и с нужным желанием к противостоянию с азербайджанским «Карабахом» вызывает вопросы. Азербайджанцы же в прошлом сезоне навели шороху в Лиге Европы и в этом году по пути в финальную часть турнира уже уверенно разобрались со швейцарским «Янг Бойз», так что вряд ли они упустят возможность удивить футбольную общественность очередной сенсацией, если представится такая возможность.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 22:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 13:27
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