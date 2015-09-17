Слуцкий: «Любой тренер на моем месте откликнулся бы и помог национальной команде»

Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал об особенностях совмещения двух постов.

«Понимаю, что тренер-совместитель - это необычно для современного футбола, но и в российской, и в мировой истории такое случалось не раз. Когда мы беседовали с руководством РФС, речь шла о коротком промежутке времени: четыре - шесть матчей отборочного турнира Евро-2016. Это экстраординарная мера. Сборная России попала в сложную ситуацию в группе. И когда ко мне обратились с таким предложением, я согласился. Мне кажется, для любого тренера, будь он на моем месте, вполне естественно было откликнуться и помочь национальной команде, пусть всего на несколько матчей.

Не вижу проблем в напряженном графике. Тренер в современном футболе должен думать прежде всего о ближайшей игре. Я так работаю уже несколько лет, и в этом нет ничего нового для меня. Практически всех игроков сборной я знаю, все они играют в чемпионате России, за исключением футболиста «Реала» Дениса Черышева, но и с ним мне довелось несколько раз общаться», - рассказал специалист.