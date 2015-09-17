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    Видеотрансляция матча «Спортинг» - «Локомотив» – на «Бомбардире»

    "Спортинг" в этом году один раз уже остпуился на россиянах, проиграв в квалификации Лиги чемпионов московскому ЦСКА. "Локомотив" - соперник менее серьезный и менее опытный, а сами "львы" практически не проигрывают в еврокубках дома.

    Железнодорожники на выходных потерепели первое поражение в чемпионате, поэтому готовились к "Спортингу" в не слишком хорошем настроении. Зато должны выйти на газон "Жозе Алваладу" с дополнительной мотивацией - доказывать, что поражение в Казани было всего лишь нелепой случайностью.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спортинг" - "Локомотив". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 20:50
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