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    Видеотрансляция матча «Боруссия» - «Краснодар» – на «Бомбардире»

    "Кранодар" начинает свои выступления в Лиге Европы матчем с грозной дортмундской "Боруссией". Конено, на поле соперника "быкам" будет невероятно сложно выдержать давление фанатов, которых называют одними из лучших в Европе.

    Но у команды Олега Кононова есть небольшая надежда на то, что немцы расслабятся и будут экономить силы в этом "второстепенном" турнире. Дортмунд в этом году снова претендует на титул, и уже в воскресенье у "Боруссии" сложный матч с "Байером" в Бундеслиге.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Краснодар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 19:02
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 17 сентября 2015, 16:38

      Удачи и победу "Краснодару"!!!!!!!!!«Боруссия
      » 1 - 2 «Краснодар» !!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 17 сентября 2015, 12:15

      Удачи Дортмунду и разгрома Краснодара.

      -3
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      ...
      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev > Кудайберген 17 сентября 2015, 12:23

      ОслинА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 17 сентября 2015, 12:14

      А можно посмотреть бесплатно на сайте смотриспорттв.

      1
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