Видеотрансляция матча «Боруссия» - «Краснодар» – на «Бомбардире»

"Кранодар" начинает свои выступления в Лиге Европы матчем с грозной дортмундской "Боруссией". Конено, на поле соперника "быкам" будет невероятно сложно выдержать давление фанатов, которых называют одними из лучших в Европе.

Но у команды Олега Кононова есть небольшая надежда на то, что немцы расслабятся и будут экономить силы в этом "второстепенном" турнире. Дортмунд в этом году снова претендует на титул, и уже в воскресенье у "Боруссии" сложный матч с "Байером" в Бундеслиге.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Краснодар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!