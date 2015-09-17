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    Видеотрансляция матча «Сьон» - «Рубин» – на «Бомбардире»

    "Рубин", который с трудом прошел квалификацию Лиги Европы, начинает свои выступления в основном раунде турнира матчем в Швейцарии. Несмотря на все проблемы команды, сегодняшний соперник не выглядит для казанцев каким-то непреодолимым препятствием. "Сьон" впервые вышел в групповой этап, а в этом сезоне уже успел потерпеть несколько неудач в национальном чемпионате.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сьон" - "Рубин". Комментатор – Влад Журин. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 17 сентября 2015, 19:59

      Рубин самый лучший, победа и только победа!

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