Видеотрансляция матча «Сьон» - «Рубин» – на «Бомбардире»

"Рубин", который с трудом прошел квалификацию Лиги Европы, начинает свои выступления в основном раунде турнира матчем в Швейцарии. Несмотря на все проблемы команды, сегодняшний соперник не выглядит для казанцев каким-то непреодолимым препятствием. "Сьон" впервые вышел в групповой этап, а в этом сезоне уже успел потерпеть несколько неудач в национальном чемпионате.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сьон" - "Рубин". Комментатор – Влад Журин. Начало в 20:00, не пропустите!