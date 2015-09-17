Хохлов не хочет обсуждать причины своей отставки

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов не стал называть причины своего увольнения.

— Неопределенность в руководстве негативно отразилась на вашей работе с командой?

— Не хочу обсуждать причины, побудившие к отставке.

— Если бы знали, что так произойдет, три месяца назад пошли бы работать в «Кубань»?

— Любой тренер, принимая команду, должен быть готов к тому, что при неблагоприятных результатах возможно увольнение