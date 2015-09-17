Хохлов не хочет обсуждать причины своей отставки

Все правильно сказал. Есть корпоративная этика, нечего трепаться, не на базаре.
Хотя всем и так понятно причины ухода Хохлова и Гончаренко, большей частью не по спортивному принципу.
Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов не стал называть причины своего увольнения.
— Неопределенность в руководстве негативно отразилась на вашей работе с командой?
— Не хочу обсуждать причины, побудившие к отставке.
— Если бы знали, что так произойдет, три месяца назад пошли бы работать в «Кубань»?
— Любой тренер, принимая команду, должен быть готов к тому, что при неблагоприятных результатах возможно увольнение