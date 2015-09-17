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    Хохлов не хочет обсуждать причины своей отставки

    Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов не стал называть причины своего увольнения.

    — Неопределенность в руководстве негативно отразилась на вашей работе с командой?

    — Не хочу обсуждать причины, побудившие к отставке.

    — Если бы знали, что так произойдет, три месяца назад пошли бы работать в «Кубань»?

    — Любой тренер, принимая команду, должен быть готов к тому, что при неблагоприятных результатах возможно увольнение

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.09.2015 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 17 сентября 2015, 12:04

      Все правильно сказал. Есть корпоративная этика, нечего трепаться, не на базаре.
      Хотя всем и так понятно причины ухода Хохлова и Гончаренко, большей частью не по спортивному принципу.

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