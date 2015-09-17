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    Бабаев: «ЦСКА не получал предложений по трансферам этим летом»

    Во время летнего трансферного окна в ЦСКА не поступало предложений по покупке игроков. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

    "Были звонки, неформальное общение, однако до предметных разговоров о приобретении того или иного футболиста дело не дошло. Замечу, что и у нас самих не было задачи с кем-либо расстаться. С экономической точки зрения ситуация, конечно, сейчас непростая, но все же не до такой степени, чтобы расставаться с нужными нам игроками. Хотя колебания курсов валют, безусловно, больно бьют по нашему бюджету.

    Тем не менее мы стараемся сохранять костяк команды. Конечно, если приходит предложение от европейского топ-клуба, мы обязаны его рассмотреть.Либо может произойти, как в случае с Вагнером Лав, когда поступило предложение, от которого нельзя было отказаться", - отметил Бабаев.

    Были звонки, неформальное общение, однако, до предметных разговоров о приобретении того или иного футболиста дело не дошло. Замечу, что и у нас самих не было задачи с кем-либо расстаться. С экономической точки зрения ситуация, конечно, сейчас непростая, но все же не до такой степени, чтобы расставаться с нужными нам игроками. Хотя колебания курсов валют, безусловно, больно бьют по нашему бюджету. Тем не менее, мы стараемся сохранять костяк команды. Конечно, если приходит предложение от европейского топ-клуба, мы обязаны его рассмотреть. Либо может произойти, как в случае с Вагнером Лав, когда поступило предложение, от которого нельзя было отказаться.

    Источник: http://www.bobbombardir.ru/max/blog/?item=303541

    Источник: Бобсоккер

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    17.09.2015 11:02
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