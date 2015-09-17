Тренер загребского «Динамо»: «Я надеялся на чудо»

Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич назвал чудом победу над "Арсеналом" в 1-м туре Лиги чемпионов.

"Конечно, я рад - мы обыграли "Арсенал" в стартовом матче. Мы впервые победили в Лиге чемпионов за долгое время. В тайне я надеялся, что мы могли бы совершить чудо, так как знал, как мои футболисты готовились и были сосредоточены на игре. Удаление облегчило нам задачу, но "Арсенал" - топ-клуб, они все равно могли добиться своего", - заявил Мамич.