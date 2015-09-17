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    Сегодня УЕФА назначит представителя по Крыму и может признать Косово

    Исполком УЕФА на сегодняшнем заседании назначит специального представителя организации по Крыму. После этого в специальном документе должен быть определен статус Крымского футбольного союза и основания его деятельности под эгидой УЕФА. Доклад по Крыму на заседании Исполкома сделает Франтишек Лауринец, который в этом году нанес визит на полуостров.

    Кроме того, будет рассмотрен вопрос о включении в УЕФА Федерации футбола Косова, которая на данный момент лишь частично признана ФИФА. Если организация признает Косово, то сборная этого непризнанного государства может принять участие в отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    17.09.2015 09:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +38

      Факел-Воронеж-36 17 сентября 2015, 14:36

      Слава Сербии!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 17 сентября 2015, 14:24

      Ну тогда признайте и Приднестровье пжлста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 17 сентября 2015, 13:17

      Kosovo je Srbija

      Крым есть Россия

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 сентября 2015, 10:33

      НамКрыш)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Igreks 17 сентября 2015, 13:50

      Что еще можно прочесть от человека со Львова...

      0
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