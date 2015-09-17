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    Гарай: «Постараемся учесть наш печальный опыт в Лиге чемпионов»

    Полузащитник "Зенита" Эсекьель Гарай поделился своими впечатлениями от матча против "Валенисии" (2:3).

    - Очень доволен, что мы победили и заработали три очка. Нам было крайне важно начать с победы.

    - Знаете, что это первая победа "Зенита" в Испании?
    - У всего есть первый раз. И хорошо, что в этом случае он пришелся на сегодняшнюю игру.

    - Теперь настал момент учесть прошлогодние ошибки?
    - Да, печальный опыт у нас есть, мы его учтем и постараемся не допускать ошибок. Для этого у нас есть очень сильная команда.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.09.2015 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 сентября 2015, 09:44

      Ошибка одна - это Лодыга!

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