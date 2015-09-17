Гарай: «Постараемся учесть наш печальный опыт в Лиге чемпионов»

Ошибка одна - это Лодыга!
Полузащитник "Зенита" Эсекьель Гарай поделился своими впечатлениями от матча против "Валенисии" (2:3).
- Очень доволен, что мы победили и заработали три очка. Нам было крайне важно начать с победы.
- Знаете, что это первая победа "Зенита" в Испании?
- У всего есть первый раз. И хорошо, что в этом случае он пришелся на сегодняшнюю игру.
- Теперь настал момент учесть прошлогодние ошибки?
- Да, печальный опыт у нас есть, мы его учтем и постараемся не допускать ошибок. Для этого у нас есть очень сильная команда.