Гарай: «Постараемся учесть наш печальный опыт в Лиге чемпионов»

Полузащитник "Зенита" Эсекьель Гарай поделился своими впечатлениями от матча против "Валенисии" (2:3).

- Очень доволен, что мы победили и заработали три очка. Нам было крайне важно начать с победы.

- Знаете, что это первая победа "Зенита" в Испании?

- У всего есть первый раз. И хорошо, что в этом случае он пришелся на сегодняшнюю игру.

- Теперь настал момент учесть прошлогодние ошибки?

- Да, печальный опыт у нас есть, мы его учтем и постараемся не допускать ошибок. Для этого у нас есть очень сильная команда.