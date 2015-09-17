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    Энрике взял на себя вину за пропущенный гол

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов против «Ромы» (1:1). Наставник взял на себя ответственность за гол, который вратарь каталонцев Тер Штеген пропустил с центра поля, слишком далеко выйдя из ворот.

    «Гол «Ромы» - это моя вина, мы говорим вратарям играть таким образом. Полагаю, больше нам так не забьют», - говорит Энрике.

    Также специалист рассказал о травме Рафиньи.

    «Повреждение выглядело плохо, очень плохо. Это колено. Это самая плохая новость дня, и она повлияла на игру. Медосмотр будет завтра, но травма не выглядела хорошо».

    Источник: Twitter

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    17.09.2015 02:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 17 сентября 2015, 12:19

      Тер Штеген захотел быть похожим на Нойера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 17 сентября 2015, 08:36

      Завтра? А куда спешить? Пусть врачи команды отдохнут от матча - на выходных посмотрят это колено..

      -1
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