Лига чемпионов. «Арсенал» проиграл «Динамо» З, «Олимпиакос» уступил «Баварии»

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе F.

"Арсенал" неожиданно проиграл на выезде загребскому "Динамо", а "Бавария" также в гостях крупно обыграла "Олимпиакос" - голы на счету Мюллера и Гетце.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Динамо (Хорватия) – Арсенал (Англия) 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен (в свои ворота), 24; 2:0 – Фернандес, 58; 2:1 - Уолкотт, 79.

Олимпиакос (Греция) – Бавария (Германия) 3:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 0:1 - Мюллер, 52; 0:2 - Гетце, 89; 0:3 - Мюллер (с пенальти), 90