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    Лига чемпионов. «Арсенал» проиграл «Динамо» З, «Олимпиакос» уступил «Баварии»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе F.

    "Арсенал" неожиданно проиграл на выезде загребскому "Динамо", а "Бавария" также в гостях крупно обыграла "Олимпиакос" - голы на счету Мюллера и Гетце.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Динамо (Хорватия) – Арсенал (Англия) 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен (в свои ворота), 24; 2:0 – Фернандес, 58; 2:1 - Уолкотт, 79.

    Олимпиакос (Греция) – Бавария (Германия) 3:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 - Мюллер, 52; 0:2 - Гетце, 89; 0:3 - Мюллер (с пенальти), 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 00:17
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