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    Чорлука: «Чувствуем себя уверенно и ждем завтрашней игры»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своих ожиданиях от матча против «Спортинга», который состоится в четверг в рамках Лиги Европы.

    «Будет хорошая игра. У «Спортинга» качественный подбор футболистов. Тем не менее, у нас нет страха перед соперником.

    Победа в Лиге Европы? Мы не заглядываем так далеко. Думаем только о том, чтобы показать хорошую игру со «Спортингом» и постараться закончить матч в нашу пользу», - говорит Чорлука.

    Также футболист прокомментировал поражение в восьмом туре РФПЛ от «Рубина».

    «После матча с «Рубином» мы были в плохом состоянии, но сейчас чувствуем себя лучше. В Казани «Локомотив» провел один из худших матчей в сезоне. Против «Спортинга» нужно сыграть намного лучше, чем в субботу. Чувствуем себя уверенно и ждем завтрашней игры».

    Кроме того, Чорлука отметил нападающих «Спортинга».

    «Я защитник, поэтому могу сказать, что у португальцев отличные форварды – Слимани и Гутьеррес. В целом, у «Спортинга» хорошая команда».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.09.2015 23:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      west29 17 сентября 2015, 16:05

      только не растеряйтесь во время игры будет не легко

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