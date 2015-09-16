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    Ташуев: «Со мной никто из Краснодарского края не связывался»

    Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал появившиеся сведения о том, что он ведет переговоры с «Кубанью». Ранее сообщалось, что именно Ташуев должен стать новым наставником краснодарцев после увольнения Дмитрия Хохлова.

    «Пока никаких контактов с «Кубанью» не было, я сам узнал об этой информации кулуарно. Со мной никто из Краснодарского края не связывался. Что происходит с «Кубанью»? Таков футбол, команда оказалась в тяжелом положении, теперь нужно сделать все, чтобы она поднялась», - говорит Ташуев.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.09.2015 20:47
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