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    УЕФА изучает возможность создания третьего еврокубка

    УЕФА планирует создать еще один турнир под своей эгидой, в котором, как предполагается, будут играть команды, не прошедшие в групповой этап Лиги Европы.

    Идея такого соревнования обсуждалась в среду во время встречи 54-х членов УЕФА, которая прошла на Мальте. Сообщается, что разработка проекта находится в начальной стадии, а изменения в нынешнюю структуру еврокубков не будут внесены как минимум до 2018 года, когда истекает срок действующих в настоящее время телевизионных контрактов.

    Источник: Yahoo

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    16.09.2015 19:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Marizza 16 сентября 2015, 23:51

      Можно сделать турнир для команд вытелевших из своих премьер-лиг
      А что? анжи - боруссия М звучит неплохо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 16 сентября 2015, 21:09

      Лига лузеров?

      0
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 16 сентября 2015, 20:28

      Ну был же интертото. Зачем убирали?

      1
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 16 сентября 2015, 20:27

      лига шлакоклубов для российских недокоманд

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 сентября 2015, 20:19

      Ну если там будут премиальные хорошие, то это неплохой повод для клубов развиваться. Не вижу больших недостатков.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 сентября 2015, 20:08

      А давайте еще сделаем турнир аутсайдеров своих чемпионатов!

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