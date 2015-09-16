УЕФА изучает возможность создания третьего еврокубка

УЕФА планирует создать еще один турнир под своей эгидой, в котором, как предполагается, будут играть команды, не прошедшие в групповой этап Лиги Европы.

Идея такого соревнования обсуждалась в среду во время встречи 54-х членов УЕФА, которая прошла на Мальте. Сообщается, что разработка проекта находится в начальной стадии, а изменения в нынешнюю структуру еврокубков не будут внесены как минимум до 2018 года, когда истекает срок действующих в настоящее время телевизионных контрактов.