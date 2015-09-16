Смолов: «При Капелло в сборной все должны были делать одно и то же»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о тренерских методах Фабио Капелло. Футболист считает, что после ухода итальянца атмосфера в команде изменилась в лучшую сторону.

«В первую очередь атмосфера стала более теплой и раскрепощенной.При Капелло был деспотизм. Нельзя было громко шутить, смеяться. Все должны были делать одно и то же, ходить в одинаковом. Крик был только из-за того, что кто-то сел на мяч перед тренировкой», - поведал Смолов.

По его словам, Капелло не прислушивался к мнению своих подопечных.

«Мне кажется, что любой совет или подсказку он воспринимал как попытку узурпировать его власть как главного тренера».