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    Де Бур: «ПСВ показал нам как это делается»

    Главный тренер «Аякса» Франк Де Бур в преддверии матча группового этапа Лиги Европы против «Селтика» рассказал о том, что победа ПСВ в матче с «МЮ» может вдохновить его команду.

    «ПСВ показал нам как это нужно делать. Теперь в завтрашнем матче очередь за нами. Тактика важна, но еще важнее играть всем сердцем, отдаваться игре. «Селтик» может создать нам проблемы. Игра не получится простой, но я думаю мы можем выиграть. Мы часто добиваемся результатов против британских клубов, потому что они всегда хотят играть в футбол и дают нам пространство», - заявил специалист.

    Источник: Goal.com

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    16.09.2015 18:32
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