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    Видеотрансляция матча «Олимпиакос» - «Бавария» – на «Бомбардире»

    Никому на стадионе «Олимпиакоса» в Пиреях не бывает легко, так как местная публика знает, как нужно поддерживать свою команду, и вряд ли приезд грозной «Баварии» испугает бесстрашных греков. Оба клуба в своих чемпионатах пока не знают очковых потерь и подходят к этому матчу с победными серями и уверенностью в своих силах. Примечательно, что несмотря на то что и те, и другие являются регулярными участниками Лиги чемпионов, между собой они еще не встречались, а значит сегодняшняя игра сразу войдет в историю.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 20:15
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