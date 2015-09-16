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    Покеттино: «Шоу плакал по телефону»

    Бывший главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Покеттино сообщил прессе, что он созванивался с Люком Шоу этим утром, и английский защитник разговаривал с ним через слезы.

    «Мне очень тяжело из-за того, что с ним случилось. Я смотрел матч по ТВ, и в момент подката по реакции футболистов понял, что травма очень тяжелая».

    «Этим утром я позвонил Люку, чтобы пожелать скорейшего выздоровления, но он еле говорил через слезы. Когда получаешь такую травму, это всегда тяжело – как с эмоциональной точки зрения, так и с физической».

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.09.2015 17:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 16 сентября 2015, 19:08

      С такой травмой на прежний уровень тяжело вернуться не говоря о росте... Так что талант потерян... Ну а главное здоровья!

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